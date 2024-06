A Cidade do Rock já abriu as portas da 10.ª edição do Rock in Rio Lisboa. Scorpions, Evanescence, Extreme e Xutos & Pontapés com a Orquestra Filarmónica Portuguesa sobem ao Palco Mundo no primeiro dia. O SAPO Mag esteve à conversa com Roberta Medina, vice-presidente do festival, que prometeu "uma edição memorável, espetáculos incríveis e uma operação suave". O Rock in Rio tem lugar no Parque Tejo, em Lisboa, nos dias 15, 16, 22 e 23 de junho.