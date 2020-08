De acordo com o anúncio publicado hoje no Diário da República, a decisão foi fundamentada na “importância de que se reveste esta manifestação” do património cultural imaterial enquanto “reflexo da identidade da comunidade em que esta tradição se originou e se pratica”.

A proposta registou a “ausência de pareceres contrários à conclusão do procedimento de inventariação” em sede da fase de consulta direta.

Segundo o anúncio, o pedido de inventariação “resultou da iniciativa da comunidade” no âmbito da qual se realizam as Danças, Bailinhos e Comédias da ilha Terceira, tendo em vista a valorização desta manifestação do património cultural imaterial à escala nacional”.

Um estudo de Américo Augusto Roque refere que as danças e bailinhos constituem uma “manifestação artística de cariz popular, onde as artes performativas através da dança, do teatro, da música e do traje, aliadas com a gastronomia, exprimem e evidenciam o sentir identitário há muito enraizado na alma terceirense”.