Danna Paola ficou especialmente conhecida ao vestir a pele de Lucrecia na série "Elite", da Netflix. Mas a atriz também tem dado cartas no mundo da música e esta sexta-feira, dia 11 de setembro, revelou um novo single.

A mexicana de 25 anos lançou o tema "Me, Myself", uma parceria com Mika, conhecido por sucessos como "Grace Kelly", "Relax, Take It Easy" ou "Happy Ending". "O novo single apresenta uma das artistas mexicanas mais reconhecidas do momento, Danna Paola, ao lado de uma estrela internacional com uma trajetória repleta de êxitos, Mika, num dueto pleno de sentimento, uma letra profunda e um vídeo que nos fala ao coração", frisa a Universal Music em comunicado.

O lyric vídeo de "Me, Myself" e videoclipe já se encontram disponíveis.

"Fique atento a Danna Paola e Mika, que têm preparada uma grande surpresa que será revelada nos próximos dias", avança a editora.