Quase 30 anos depois do álbum de estreia, "Dandys Rule OK" (1995), os Dandy Warhols preparam-se para editar "Rockmaker", o 12.º longa-duração.

O novo disco está agendado para 15 de março e vai contar com Frank Black (vocalista dos Pixies), Slash (ex-guitarrista dos Guns N' Roses) e Debbie Harry (vocalista dos Blondie) como convidados, anunciou a banda norte-americana esta terça-feira, 16 de janeiro.

Frank Black colabora no mais recente single, "Danzig With Myself", também revelado esta semana. A canção é a segunda do disco já divulgada, depois de "The Summer Of Hate", editada em outubro do ano passado, e surge acompanhada de um lyric video.

O quarteto de Portland também vai regressar aos palcos, iniciando uma digressão norte-americana em março. Em maio de 2023, atuou no Lisboa ao Vivo, em Lisboa.

O alinhamento do álbum já é conhecido:

1 “The Dooms Day Bells”

2 “Danzig With Myself” (Feat. Frank Black)

3 “Teutonic Wine”

4 “Summer Of Hate”

5 “I’d Like To Help You With Your Problem”

6 “The Cross”

7 “Root Of All Evil”

8 “Must’ve Always Been A Thing”

9 “Love Thyself”

10 “Real People”

11 “I Will Never Stop Loving You”