Danna Paola, cantora e atriz que faz parte doe elenco de "Elite", juntou-se a Sebastián Yatra para um novo single. "No Bailes Sola" já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

"O ritmo da canção chegou aos ouvidos de milhões de pessoas, que começaram a dançar ao som desta música e que fizeram da sua estreia um momento memorável. É claro que ambos os artistas se encontram numa grande fase das suas trajetórias musicais, mas sem dúvida que 'No Bailes Sola' tornou-se um verdadeiro hino com o qual conseguiram conquistar o topo das tabelas de vendas e streaming", frisa a Universal Music em comunicado.

O tema conquistou o primeiro lugar do ranking Tendências Globais no YouTube e Danna Paola tornou-se na primeira artista feminina latina a ter, simultaneamente, seis temas no Top 200 do Spotify México.

A editora avança ainda que "No Bailes Sola" é a "primeira canção em espanhol de um artista mexicano a se estrear no Top 200 de 17 países e no Global", registando ainda "o maior número de streams para a estreia de uma canção de uma artista mexicana no Spotify México".