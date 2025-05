Três anos após o seu último trabalho discográfico, o cantautor colombiano Sebastián Yatra apresenta o seu quarto álbum de estúdio. "Milagro", álbum "pop cristão", marca uma nova fase na carreira do artista e já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

O título do álbum, nasceu de uma reflexão pessoal de Yatra, inspirada por uma frase que leu num livro: "que um milagre pode ser tão simples como uma mudança de perspetiva".

"Desde então soube que queria escrever um álbum que falasse desse tipo de coisas. De como uma simples mudança de perspetiva pode ser um milagre",explica o artista em comunicado.

O disco conta com 17 canções — 9 delas inéditas — e "representa um regresso às raízes mais românticas e profundas de Yatra", destaca a Universal Music. "Cada canção funciona como um 'milagre' ou capítulo emocional, onde o artista explora temas como o amor, a perda, a busca interior e os momentos que nos transformam. Com uma sensibilidade única, Yatra afasta-se do efémero e aposta no essencial, naquilo que verdadeiramente se relaciona com as emoções", acrescenta a editora.

Segundo o músico, "este álbum nasceu de uma profunda transformação pessoal". "Aprendi a ver a vida através da lente do amor, com calma, com fé e com o desejo de fazer parte do milagre dos outros também. É uma forma de viver mais generosa, mais aberta, que se reflete em cada canção. O meu maior desejo é que este disco seja um santuário, um espaço onde as pessoas possam relacionar-se com algo mais profundo dentro de si mesmas”, confessa.