O Suite Music, marcado para os dias 13, 14 e 15 de maio, inclui “atuações de alguns dos mais talentosos artistas nacionais”, entre os quais CELSO, Da Chick, David Bruno, Eu.Clides, Salto Silly whosputo e Xinobi, segundo informação partilhada hoje à tarde na página oficial do M.Ou.Co, na rede social Facebook.

Estas são as “primeiras confirmações” de um cartaz que inclui “concertos intimistas na sala M.Ou.Co. e DJ sets no terraço com piscina”.

O M.Ou.Co, um espaço cultural e hoteleiro, abriu ao público em setembro do ano passado, com um concerto de Manel Cruz.

O programa da inauguração oficial do espaço e do arranque da programação cultural inclui também concertos de Capicua, Best Youth e João Dinis.

Com uma área total de 5.000 metros quadrados, o M.Ou.Co., integra um total de 62 quartos, um restaurante, uma sala de espetáculos e uma musicoteca, local onde os visitantes têm a oportunidade de descobrir a coleção de discos de vinil e livros dedicados ao universo musical.

O projeto conta, ainda, com três salas de ensaios, um espaço dedicado à saúde do músico e, também, áreas exteriores de jardim, piscina, bar e esplanada.

Destaque ainda para a Sala M.Ou.Co., um espaço multifacetado, com palco flexível, luz natural, acesso direto para o exterior e capacidade para 300 pessoas (em pé) ou 180 pessoas (sentadas).

Localizado na zona do Bonfim, o espaço apresenta-se com uma programação própria, desenhada de forma trimestral, maioritariamente dedicada à área da música. Além de um conjunto de concertos, o M.Ou.Co. programa também ‘workshops’, ‘masterclasses’ e ‘talks’.

A programação de maio do M.Ou.Co, anunciada hoje pelo espaço em comunicado, arranca no dia 6, com a banda norte-americana Nation of Language, “uma estreia nacional e as músicas de um dos melhores álbuns de 2021, ‘A Way Forward’, segundo a crítica especializada”.

Em 10 de maio é a vez de o norte-americano Adam Green, “um nome de charneira do movimento indie e anti-folk e um dos mais talentosos da cena musical atual”, apresentar ao vivo o seu mais recente disco, “Engine of Paradise”.

No dia 12 de maio, atuam no M.Ou.Co os britânicos The Wave Pictures, “com fortes inspirações da dupla The Smiths/Morrissey e das ambiências sonoras indie que muitos se habituaram a ouvir no programa do conhecido John Peel”.

Ainda em maio, a Sala M.Ou.Co acolhe os concertos dos britânicos W.H.Lung, no dia 21, e Kae Tempest, “que se tem evidenciado na poesia performativa, que mescla com mestria rap e dramaturgia”, no dia 27.