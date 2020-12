"Christmas Songs – Vol. 1" reúne 13 canções reinventadas por David Fonseca, como novos arranjos e que foram sendo gravadas e divulgadas pelo músico ao longo dos últimos anos, para assinalar o natal.

Entre os temas do álbum estão "Jingle Bells", "Little Drummer Boy", "Happy Xmas (War is over)", "Last Christmas", "Do They Know It’s Christmas?", ou ainda "My Favorite Things", retirado do filme "Música no Coração".

À boleia deste álbum, David Fonseca fará dois concertos de natal, nos dias 22 e 23 de dezembro, no Teatro Maria Matos, em Lisboa.

Haverá recolha de bens alimentares pelo grupo de apoio União Audiovisual, para distribuir por profissionais do setor cuja atividade foi afetada pela pandemia da COVID-19.