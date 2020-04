No próximo dia 18 de abril, a partir da uma da manhã (hora de Portugal continental), grandes estrelas da música mundial vão unir-se para agradecer e ajudar os profissionais de saúde que têm estado na frente da batalha contra a COVID-19. A iniciativa "One World: Together at Home", promovida pela Global Citizen e pela Organização Mundial de Saúde (OMS), vai juntar vários artistas que, a partir das suas casas, vão dar concertos para o mundo.

A curadoria do evento está nas mãos de Lady Gaga e vai contar com concertos caseiros de mais de 20 artistas, como Lizzo, Billie Eilish, Paul McCartney, Maluma, Eddie Vedder, dos Pearl Jam, Billie Joe Armstrong, dos Green Day,, Finneas, Stevie Wonder ou Chris Martin, dos Coldplay.

O evento será transmitido online (Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Grup, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo e YouTube) e simultaneamente nos principais canais norte-americanos (ABC, NBC, ViacomCBS Networks, e iHeart Media). No Reino Unido, os concertos serão transmitidos na BBC One no dia seguinte (19 de abril). Em Portugal, o espetáculo solidário poderá ser visto na MTV.

"One World: Together at Home" será apresentado por Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert, com a ajuda do elenco da "Rua Sésamo".

"Este evento, produzido pela Global Citizen, contará também com testemunhos reais de profissionais de saúde e famílias em todo o mundo. Potenciada por apoiantes e parceiros corporativos do COVID-19 Solidarity Reponse Fund, a transmissão especial também beneficiará instituições de solidariedade regionais que fornecem comida, abrigo e serviços de saúde aos mais necessitados", explica a MTV Portugal em comunicado.

Para acompanhar todas as novidades sobre a iniciativa, pode-se inscreve no site da Global Citizen.

ARTISTAS QUE VÃO ATUAR:

Alanis Morissette • Andrea Bocelli • Billie Eilish • Billie Joe Armstrong • Burna Boy • Chris Martin • David Beckham • Eddie Vedder • Elton John • FINNEAS • Idris and Sabrina Elba • J Balvin • John Legend • Kacey Musgraves • Keith Urban • Kerry Washington • Lang Lang • Lizzo • Maluma • Paul McCartney • Priyanka Chopra Jonas • Shah Rukh Khan • Stevie Wonder

