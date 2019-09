Este ano, são esperados na Praia da Vitória, entre outros escritores, Miguel Sousa Tavares, José Luís Peixoto, Isabel Stilwell, Júlio Isidro, Fátima Lopes, Bagão Félix, Laborinho Lúcio e os açorianos Urbano Bettencourt e Joel Neto.

O festival vai integrar as comemorações nacionais do centenário do nascimento de Sophia de Mello Breyner, com um concerto liderado pelo maestro Martim Sousa Tavares, neto da escritora, com a orquestra do conservatório de Angra do Heroísmo, que terá como tema a obra "A Menina do Mar".

Serão ainda lidas partes da obra da escritora no espetáculo pela atriz terceirense Judite Parreira.

Sobem ao palco do Auditório do Ramo Grande três peças de teatro neste Outono Vivo: "E Depois do Amor - Um Encontro com Marilyn Monroe", dirigida pela brasileira Marília Pêra, com as atrizes Danielle Winits e Sara Freitas (natural da ilha Terceira); "Meninas Exemplares", com Cristina Carvalhal, Nádia Yracema e Sara Carinhas; e "Para Atravessar Contigo o Deserto do Mundo", com Lúcia Moniz e Pedro Lamares.

Será exibido também um ciclo de três filmes de Charles Chaplin e filmes escolhidos pela atriz Soraia Chaves e pelo crítico de cinema Mário Augusto, no ciclo "O Filme da Minha Vida", em parceria com o Cine-Clube da Ilha Terceira.

Quanto à música, destaca-se o concerto de António Bulcão e Mário Laginha, para assinalar os 60 anos de vida e 45 de canções do músico faialense e o lançamento de um álbum do músico terceirense Luís Bettencourt, com poesia musicada da escritora micaelense Natália Correia.

Haverá ainda "Trovas de Francisco Lacerda", com Cláudia Pinto (soprano) e João Lucena e Vale (pianista), e "Suite para Flauta e Trio de Jazz", com Rodrigo Lima, Antonella Barletta, Paulo Cunha e Luís Costa, bem como concertos dos grupos locais Coro Practis e Orfeão da Praia.

O Outono Vivo apresenta três exposições, "Gineceu Androceu", de João Telmo (fotografia), "Além das Palavras", de Ana Maria Ferraz da Rosa (pintura) e uma mostra de aguarelas de Tânia Gaspar, um espetáculo de tango, debates sobre medicina e educação, e 'workshops' sobre costura, jardinagem e representação.

Com um orçamento de 30 mil euros, semelhante ao do ano passado, o festival volta a apostar na proximidade com os mais novos, com deslocações às escolas de Mário Augusto, Pedro Leitão, Ana Ventura, Lara Xavier e Pedro Lamares, e alguns restaurantes da Praia da Vitória criarão menus específicos para o evento.