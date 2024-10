“Destaco com imenso prazer o facto de, nesta edição, contarmos com um painel de escritores de enorme relevo nacional e regional. Temos um programa muito rico e muito intenso, com muitas apresentações e inúmeras razões para, de 25 de outubro a 10 de novembro, todos os caminhos levarem à Praia da Vitória”, afirmou a presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Vânia Ferreira, citada em comunicado de imprensa.

Para a autarca, o Outono Vivo “é, sem dúvida, um grande momento cultural, consolidado no calendário regional e nacional” e a “prova cabal disso é a atenção que as editoras dedicam a este festival”.

Vânia Ferreira salientou que, este ano, o festival literário “ganha dimensão internacional” com a presença do escritor moçambicano Mia Couto e do escritor angolano José Eduardo Agualusa.

O Outono Vivo inclui espetáculos musicais, cinema, ‘workshops’, exposições, debates, apresentações de livros, sessões de autógrafos e uma feira do livro, com 30 mil títulos.

“Voltamos a contar com as principais editoras nacionais. Teremos à disposição 30 mil títulos da produção literária publicada em Portugal, num total de 55 mil livros a preços muito convidativos”, adiantou a vereadora com o pelouro da Cultura, Paula Sousa.

A inauguração do festival, no dia 25 de outubro, conta com a presença do presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, Luís Garcia, que apresenta o Prémio Literário Vitorino Nemésio, que homenageia o escritor natural da Praia da Vitória.

“É um momento que enobrece o evento e que, em nossa opinião, lança raízes para a promoção da escrita literária açoriana”, vincou Vânia Ferreira.

Entre os escritores que apresentam livros no Outono Vivo destacam-se Mia Couto, José Eduardo Agualusa, Isabel Rio Novo, Eduardo M. Tavares, Domingos Amaral, Dulce Maria Cardoso e Raquel Varela.

Entre outros, marcam também presença Álamo Oliveira, Madalena Sá Fernandes, Pedro Seromenho, Fernanda Botelho, Mafalda Cordeiro, Patrícia Reis, Íris Bravo, Pedro Boucherie Mendes, Virgílio Castelo, Bárbara Guimarães e Eduardo Barroso.

Mia Couto desloca-se à ilha Terceira no âmbito de um Colóquio Internacional sobre Gungunhana, organizado pelo Instituto Histórico da Ilha Terceira.

Será ainda apresentado um livro de homenagem à passagem pela ilha Terceira, da Prémio Nobel da Literatura, Olga Tokarczuk.