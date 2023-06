O Palco Comédia do NOS Alive está de regresso ao Passeio Marítimo de Algés. "Uma das grandes novidades este ano é o formato do palco que recebe Jel como apresentador oficial dos vários nomes que por lá vão passar", adianta a organização em comunicado.

No primeiro dia do festival, o palco recebe Diogo Batáguas, o espetáculo "Fomos lá" com André de Freitas e Vasco Elvas e a convidada Mia Rose, Francisco Menezes, João Pedro Pereira, Rúben Branco, Diogo Vieira, Hélder Machado e Ricardo Karitsis.

A 7 de junho, Carlos Coutinho Vilhena, Hugo Sousa, Terapia de Casal, Mónica Vale de Gato, Joana Caldeira + Diogo Dagu e André Ferreira sobem a palco para o segundo dia do festival.

No último dia do NOS Alive'23, o Palco Comédia fica a cargo de Luís Franco-Bastos, Tochas e Telmo, Manuel Cardoso, Tiago Almeida, João Maria, Manuel Rosa e Joa Vítor + André Pinheiro.

Artistas confirmados: Angel Olsen, André Ferreira, Arctic Monkeys, Bashment, Branko, Boys Noize, Carlos Coutinho Vilhena, Carolina Deslandes & Bárbara Tinoco, City and Colour, Diogo Batáguas, Diogo Vieira, DJ STÁ, Francisco Menezes, Fomos lá (André de Freitas e Vasco Elvas convidam Mia Rose), girl in red, Hélder Machado, IDLES, Jacob Collier, Joa Vitor + André Pinheiro, João Maria, João Pedro Pereira, Joana Caldeira + Diogo Dagu, Hugo Sousa, Kelly Lee Owens (DJ), Krystal Klear, Lhast, Lil Nas X, Linda Martini, Lizzo, Luís Franco-Bastos, Machine Gun Kelly, Maelstrom & Louisahhh, Manuel Cardoso, Manuel Rosa, Men I Trust, Mónica Vale de Gato, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, Neyna, Papillon, Puscifer, Queens of the Stone Age, Red Hot Chili Peppers, Ricardo Karitsis, Rina Sawayama, Rúben Branco, Sam Smith, SleepyThePrince, Storm Mollison, Spoon, Sylvan Esso, TAAHLIAH, Tash Sultana, Terapia de Casal, The Amazons, The Black Keys, The Drive Era, Third Soon Live, Tiago Almeida, Tochas e Telmo, Yaya Bey, Yen Sung, YENDRY, Xinobi e Xtinto.