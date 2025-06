Jim Jefferies, recentemente nomeado um dos cinco comediantes em digressão mais bem-sucedidos do mundo, está de volta com a sua nova digressão, "Son Of A Carpenter", e Portugal não fica de fora. O humorista é a mais recente confirmação para a edição de estreia do Worten Mock Fest, marcado para os dias 28, 29 e 30 de agosto no Cinema São Jorge, em Lisboa.

O norte-americano vai subir ao Palco Super Bock no dia 29 de agosto. A partir desta quarta-feira, dia 11 de junho, o público pode registar-se em mockfest.pt, para garantir o acesso à pré-venda exclusiva de bilhetes que termina na quinta-feira, 12 de junho. A venda geral inicia-se na próxima sexta-feira, 13 de junho.

"Jim Jefferies é um dos comediantes mais populares e respeitados da sua geração, conhecido pelo seu humor provocador, irreverente e intelectualmente desafiante", destaca a organização em comunicado. Três dos seus espetáculos de stand-up estão disponíveis na Netflix: "This Is Me Now "(2018), gravado no Eventim Apollo, em Londres; Intolerant (2020), um espetáculo baseado na sua própria intolerância à lactose; e High and Dry (2023).

O humorista é também o anfitrião do podcast semanal "Don’t Know About That", que inclui entrevistas e conversas com vários convidados sobre atualidade e política.

O festival aposta numa programação contínua nas três salas do Cinema São Jorge, oferecendo mais de cinco horas diárias de humor, que incluem vários nomes internacionais como Ali Woods, Adam Rowe, Olga Koch, Erika Ehler, Marty Gleeson e Thor Stenhaug, entre outros representantes da nova vaga da comédia global.

O cartaz ainda não está fechado e, em breve, serão anunciados novos nomes.

Worten Mock Fest – Festival Internacional de Comédia

28 de agosto — quinta-feira

Sala Manoel de Oliveira – Palco Super Bock

18H00 – Irritações ao Vivo

20H00 – Stand-up nacional com Luís Franco-Bastos, Dagu, João Miguel Costa, Madalena Malveiro

22H00 – Stand-up internacional com Rafi Bastos

Sala 2 – Jump in the Pool

Host: Vítor Sá

Nacya Marreiro

Ali Woods

Sala 3

Conversas [IN]Pertinentes com a Fundação Francisco Manuel dos Santos

Mock The Movies – Mostra de cinema humorístico com curadoria de Guilherme Geirinhas

29 de agosto — sexta-feira

Sala Manoel de Oliveira – Palco Super Bock

18H00 – Stand-up nacional com Diogo Batáguas, Vasco Elvas, João Pedro Pereira, Rodrigo Correia

20H00 – Podcast ao vivo “Assim Vamos Ter de Falar de Outra Maneira” com Ricardo Araújo Pereira, José Diogo Quintela e Miguel Góis - ESGOTADO

22H00 - Son of A Carpenter - Jim Jefferies



Sala 2 – Jump in the Pool

Host: Vítor Sá

Olga Koch

Erika Ehler

Thor Stenhaug

Marty Gleeson

Sala 3

Conversas [IN]Pertinentes com a Fundação Francisco Manuel dos Santos

Mock The Movies – Cinema com curadoria de Guilherme Geirinhas

30 de agosto — sábado

Sala Manoel de Oliveira – Palco Super Bock

20H00 – Stand-up nacional com Luana do Bem, Joana Miranda, Carlos Contente, Mário Falcão

22H00 – Stand-up internacional (Work in Progress) com Daniel Sloss - ESGOTADO

Sala 2 – Jump in the Pool

Host: Vítor Sá

Adam Rowe

Sala 3