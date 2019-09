Entre hoje e sábado, quase 40 artistas vão atuar em quatro espaços da Lx Factory e do Village Underground, ambos situados em Alcântara.

O cartaz da 2.ª edição do Nova Batida inclui, entre outros, o rapper norte-americano Talib Kweli, os britânicos Jungle, Nubya Garcia, Daniel Avery, Four Tet e Friendly Fires, os congoleses Kokoko!, o neozelandês Jordan Rakei, o catalão John Talabot e os portugueses DJ Marfox e Violet.

Além da música, o festival inclui um programa com aulas de surf, yoga, debates e oficinas.

A primeira edição do Nova Batida em Lisboa decorreu a 14 e 15 de setembro do ano passado. Do cartaz fizeram parte artistas como Little Dragon, Seun Kuti, Mount Kimbie, Marfox, Gilles Peterson e Riot.