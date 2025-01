A estreia do coletivo Ezra Collective com o seu mais recente álbum, “Dance, No One’s Watching” (Setembro 2024), é o mote para a presença no Ageas Cooljazz. Vencedores do Mercury Music Prize Award 2023, os Ezra Collective tornaram-se uma banda de culto inglesa, juntando influências de hip-hop, salsa, dub, reggae e Chicago House.

O colectivo conta ainda com quatro nomeações na edição dos BRIT Awards 2025, nas categorias de Mastercard Album of the Year, Group of the Year, Best New Artist e Alternative/Rock Act. O seu novo álbum “Dance, No One’s Watching” (Setembro 2024) conta com participações de Olivia Dean, Yazmin Lacey, M.anifest e Moonchild Sanelly.

Na mesma noite, o festival volta a receber Jordan Rakei, que apresenta o seu novo álbum “The Loop” (Maio 2024). Multi-instrumentista, Rakei apresenta um novo concerto, visitando alguns dos seus projetos anteriores. A sua música navega entre a soul, o jazz e o hip-hop, tendo colaborado com artistas como Tom Misch, Loyle Carner, and Barney Artist. As suas principais influências são The Roots, D’Angelo ou Stevie Wonder.

Os Ezra Colletive e Jordan Rakei sobem ao Palco Ageas no próximo dia 15 de Julho no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais.

Já confirmados na edição deste ano do Ageas Cooljazz estão artistas como Benjamin Clementine (4 Julho), Seal e Beatriz Nunes (12 Julho), Gilsons e Isabel Rato Quinteto (17 Julho), Slow J e Bokor (23 Julho), Masego e Razy (31 de Julho).