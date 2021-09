Lana Parrilla, a atriz conhecida pelo seu papel como Regina Mills/Evil Queen na série "Era Uma Vez", é a mais recente confirmação da Comic Con Portugal 2021. A norte-americana estará presente no evento no dia 10 de dezembro.

Com o seu desempenho em "Era Uma Vez", Lana Parrilla recebeu o Prémio Impacto NHMC, o prémio ALMA de Melhor Atriz de TV e foi eleita pelos fãs como Melhor Vilã por dois anos. Em 2003, foi distinguida com um Prémio Imagen pelo seu trabalho em "Boomtown”. Atualmente, interpreta Rita Castillo na série "Why Women Kill".

De ascendência italiana e porto-riquenha, Lana Parrilla passou a infância em Brooklyn, Nova Iorque, e colaborou com a sua família, e principalmente com a tia, também atriz, onde mostrou ter talento para a representação. Rumou a Los Angeles para estudar sua representação e aí começou a participar em produções de teatro locais, assinala a organização da Comic Con Portugal em comunicado.

Lana Parrilla participou no telefilme "Semper FI" e juntou-se depois aos elencos de séries como "Spin City, "Boomtown", "24" ou "Swingtown". Também passou por "A Balada de Nova Iorque", "Sete Palmos de Terra" e "Lost - Perdidos".

Os fãs poderão conhecer a atriz no dia 10 de dezembro, no maior evento de cultura pop nacional, que decorrerá de 9 a 12 de dezembro, no Parque das Nações, em Lisboa.