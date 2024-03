A 10.ª edição da Comic Con Portugal arrancou esta quinta-feira, 21 de março, com dez palcos na Exponor, em Matosinhos, e durante quatro dias promete animação com capacidade para 160 mil pessoas.

A convenção de cultura pop inspira o "Popcorner" desta semana, podcast do SAPO Mag sobre cinema, séries ou banda desenhada que pode ser visto no vídeo acima ou na televisão (no próximo sábado, 23 de março, no canal Cinemundo) e no Spotify do SAPO.

A equipa residente, composta por Inês Gens Mendes, Tiago David e Luís Salvado, avança os principais destaques da Comic Con Portugal 2024 com o CEO do evento, Paulo Cardoso.