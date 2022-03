MARO venceu com "saudade, saudade' o Festival da Canção, da RTP, no passado sábado, dia 12 de maio, e vai representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, em Turim.

Nos últimos anos, a cantora chamou a atenção dos seguidores ao partilhar vídeos de atuações com artistas nacionais e internacionais. Na rubrica “It’s Me, MARO!”, a vencedora do Festival da Canção desafiou vários músicos a cantarem consigo.

"Eu ligo, eles atendem. Vídeos em split screen com amigos e músicos espetaculares", explicou MARO. Eric Clapton, Jacob Collier, Pablo Alborán, Salvador Sobral, Rubel, Marisa Liz e António Zambujo foram alguns dos artistas que aceitaram o desafio da cantora.

VEJA OS VÍDEOS:

MARO - alcunha que adotou como nome artístico - nasceu num ambiente familiar marcado pela música, com uma avó pianista, a mãe professora e pai músico não profissional.

Começou a estudar piano aos quatro anos, fez conservatório, aprendeu sozinha a tocar guitarra e a cantar e, num impasse a caminho de um curso de veterinária, decidiu escolher a música.

Inscreveu-se e foi admitida na escola de Berklee, em Boston, com apoio de bolsas de estudo, onde viveu três anos e completou o curso em dezembro de 2017.