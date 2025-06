MARO vai fazer a primeira parte de seis dos concertos europeus do canadiano Shawn Mendes. A artista portuguesa e Lubiana vão fazer as primeiras partes dos concertos do cantor em Cracóvia, na Polónia, no dia 5 de agosto, em Colónia, na Alemanha (12 de agosto), Londres, no Reino Unido (dia 16), Amesterdão, nos Países Baixos (dia 20), Madrid, em Espanha (dia 26), e Lisboa, na MEO Arena, no dia 28.

Na sua conta no Instagram, o músico contou que acompanha MARO há vários anos "Descobri a música da MARO há alguns anos e ela tornou-se imediatamente numa das minhas artistas favoritas. Para ser sincero, estou meio sem palavras por ela se juntar a nós", frisou.

"O mesmo com a Lubiana — ela deixa-me rendido e incorpora tudo aquilo que eu defendo enquanto artista. E, finalmente, este ser humano incrivelmente talentoso, humilde, e meu irmão, o Eddie, vai juntar-se a nós na América do Norte", acrescentou Shawn Mendes nas redes sociais.

No Instagram, MARO agradeceu o convite do músico. "Muito honrada por abrir os concertos do Shawn Mendes este verão. Muito obrigada, Shawn”, escreveu a artista portuguesa nas redes sociais, realçando o entusiasmo de o estar a fazer com a “muito especial” Lubiana, artista belga de origem camaronesa.

Os bilhetes – ainda sem valores divulgados - vão estar em pré-venda a partir de quarta-feira, às 10h00, com a venda geral a começar no dia 6 de junho.

Em 2022, Shawn Mendes cancelou a digressão mundial que tinha em curso e incluía um concerto em Lisboa, em junho de 2023, devido a questões de saúde mental.

De ascendência portuguesa, Shawn Peter Raul Mendes deu-se a conhecer em 2013. Participou, posteriormente, num concurso televisivo de talentos, e tem já editados vários álbuns de estúdio.

O músico já recebeu 13 prémios da Sociedade de Autores e Compositores do Canadá (SOCAN), dez do canal televisivo MTV Europa, oito iHeartRadio MuchMusic Video Awards, do Canadá, e foi duas vezes nomeado para os Grammy, dos Estados Unidos. Em 2018, a revista Time apontou-o como uma da “100 pessoas mais influentes do mundo”.

MARO é o nome artístico de Mariana Secca, cantora e multi-instrumentista lisboeta que fez o conservatório e estudou na escola de Berklee, em Boston, nos Estados Unidos.

Em 2018, editou o primeiro álbum, homónimo, dividido em três volumes e que condensa, de forma cronológica, tudo aquilo que compôs desde os primeiros temas da infância até 2017, ano em que terminou os estudos nos Estados Unidos.

Tendo a Internet como principal aliado e âncora na divulgação, MARO disponibilizou no portal Youtube dezenas de vídeos com músicos que passaram por Berklee, com quem gravou o álbum de estreia, e também as gravações feitas nos últimos dois anos, de duetos à distância com artistas como Antonio Sanchez, Eric Clapton, Mayra Andrade, Maria Gadú, Luísa Sobral, Rui Veloso, Ivan Lins, Pablo Alborán, António Zambujo, Silvia Pérez Cruz e Dino D’Santiago.