Apresentado como um festival, o Bairro da Música é uma série de dez concertos em outras tantas salas do país, entre 1 de outubro e 5 de novembro, com artistas e bandas portuguesas que partilham o mesmo agenciamento.

O objetivo é "proporcionar o reencontro dos seus artistas com o respetivo público e, juntos, celebrarem a música depois deste ano e meio tão atípico", sustenta a produtora.

O arranque da série de concertos será a 1 de outubro com Jorge Palma no Teatro Municipal de Ourém.

A 2 de outubro, Pedro Moutinho estará no Teatro Bernardim Ribeiro (Estremoz) e, no dia seguinte, Vicente Palma apresenta-se no Centro Cultural Malaposta (Odivelas).

Os Blind Zero estarão no dia 9, no Espaço Vita em Braga, e Zeca Medeiros atua nesse dia no Coliseu Micaelense (Ponta Delgada). Rui David estará a 24 no Auditório do CCOP (Porto), The Happy Mess, a 25, no Teatro Maria Matos (Lisboa) e Hugo Negrelli, a 29, na Casa da Música Francisco Alves Gato (Mafra).

Os dois últimos concertos serão com Joana Alegre, no dia 30 de outubro, no Centro Cultural Olga Cadaval (Sintra) e com Teresa Salgueiro, a 5 de novembro, no Teatro Académico Gil Vicente (Coimbra).