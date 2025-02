Jorge Palma e os seus filhos, Vicente e Francisco, vão estrear o espetáculo "3 Palmas na Mão" no dia 14 de abril, no Teatro Maria Matos, em Lisboa, conforme anunciado hoje pela agência do músico.

"A parte mais substancial" do concerto “consiste em canções minhas revisitadas, do 1.º ao mais recente disco de originais; mas também haverá espaço para covers de temas que nos dizem muito aos três", antecipa Jorge Palma, citado no comunicado hoje divulgado, acrescentando que "talvez ainda haja solos do Vicente e do Francisco, de canções deles ou de outrem, mas ainda é cedo para falar sobre isso".

O título do espetáculo começou por ser o nome do grupo de Palma e filhos no Whatsapp, antes de se transformar numa canção incluída no mais recente álbum do músico, "Vida". Agora ganha a forma de um concerto.

"E eis que surge em Portugal um novo trio vocal/instrumental – 3 palmas na mão – composto pelo pai e seus dois filhos", afirma Jorge Palma, no anúncio dominado por uma declaração do músico. "Orgulho-me em tê-los comigo em palco e perceber que, de alguma forma, a música vive neles como vive em mim. Mas, sobretudo, alegra-me e entusiasma-me ter no Vicente e no Francisco colegas músicos, talentosos e capazes de erguer este espetáculo".

Por isso, prossegue o criador de "Bairro do amor", "desengane-se quem pensa que vai assistir a um espetáculo mal-alinhavado, com o papá e seus filhotes a puxarem com complacência a emoção e a lágrima ao canto do olho do público", porque "estes concertos pautam-se pelo rigor da execução individual e coletiva, pela escolha dos instrumentos e dos arranjos, canção a canção, e por um alinhamento que se pretende inteligente e prático".

Os bilhetes para "3 palmas na mão" já estão à venda online e nos locais habituais.