A promotora revelou que os três músicos atuam a 2 de maio no Cine-Teatro Louletano, no dia 16 no Centro de Artes e Espetáculos de Vale de Cambra e no dia 23 no Auditório Municipal de Vila Nova de Gaia.

O espetáculo “3 palmas na mão” deveria ter-se estreado esta semana em Lisboa, com dois concertos no Teatro Maria Matos, em Lisboa, mas as duas datas foram adiadas para 22 e 23 de julho por motivos de saúde de Jorge Palma.

Aos 74 anos, Jorge Palma junta-se em palco com os filhos e músicos Vicente Palma e Francisco Palma para um alinhamento transversal, de originais e versões do autor de "Bairro do Amor".

Citado pela empresa de agenciamento, Jorge Palma explica que “a parte mais substancial” do espetáculo consiste em canções suas, do primeiro álbum ao mais recente.

“Mas também haverá espaço para ‘covers’ de temas que nos dizem muito aos três (…) e talvez ainda haja solos do Vicente e do Francisco, de canções deles ou de outrem”, antecipou.

O título do espetáculo começou por ser o nome do grupo de Jorge Palma e filhos na plataforma Whatsapp, antes de se transformar numa canção incluída no mais recente álbum do músico, "Vida". Agora ganha a forma de um concerto.

“Orgulho-me em tê-los comigo em palco e perceber que, de alguma forma, a música vive neles como vive em mim. Mas, sobretudo, alegra-me e entusiasma-me ter no Vicente e no Francisco colegas músicos, talentosos e capazes de erguer este espetáculo”, elogiou Jorge Palma.