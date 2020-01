Este ano, o Prémio Literário Casino da Póvoa é dedicado à novela/romance, tendo sido apresentados a concurso 120 livros, de entre os quais o júri selecionou 15.

Assim, concorrem a este prémio, no valor de 20 mil euros, as obras finalistas “A Transparência do Tempo”, de Leonardo Padura, “Bilac vê estrelas”, de Ruy Castro, “Cair para dentro”, de Valério Romão, “Ecologia”, de Joana Bértholo, “Estuário”, de Lídia Jorge, “Fabián e o Caos”, de Pedro Juan Gutiérrez, bem como “Memórias Secretas”, de Mário Cláudio.

São ainda finalistas as obras “Ninguém Espera por Mim no Exílio”, de João Paulo Sousa, “O Bebedor de Horizontes”, de Mia Couto, “O Centro do Mundo”, de Ana Cristina Leonardo, “O Invisível”, de Rui Lage, “O Nervo Ótico”, de Maria Gaínza, “Pátria”, de Fernando Aramburu, “Sua Excelência, de Corpo Presente”, de Pepetela, e “Também os Brancos Sabem Dançar”, de Kalaf Epalanga.