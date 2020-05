Mais de 350 artistas de todo o mundo pediram, numa carta aberta, o fim do bloqueio imposto por Israel na Faixa de Gaza, pois consideram que os efeitos do coronavírus neste enclave palestiniano isolado do mundo podem ser "devastadores".

A carta, que pode ser lida na página https://liftthesiege.com/es, é assinada por personalidades como o músico Peter Gabriel, o realizador Ken Loach e o ator Viggo Mortensen, entre outras. "Muito antes de a pandemia global de COVID-19 ameaçar sobrecarregar o já devastado sistema de saúde de Gaza, a ONU previu que a vida na Faixa seria impossível depois de 2020. Com a pandemia, os quase dois milhões de habitantes de Gaza, predominantemente refugiados, enfrentam uma ameaça mortal na maior prisão ao ar livre do mundo", dizem os signatários. A Faixa de Gaza está sujeita a um bloqueio israelita desde que o movimento islâmico Hamas chegou ao poder após vencer as eleições legislativas. O bloqueio é aplicado com a ajuda do Egito, que controla a fronteira sul da Faixa. Gaza sofreu nos últimos anos três ofensivas militares israelitas que resultaram na morte de mais de 3500 palestinianos, civis na sua maioria, e uma centena de israelitas, principalmente soldados. Neste momento, reina no enclave palestino uma trégua frágil entre Israel e os movimentos palestinianos armados. Até agora, foram registados em Gaza cerca de 20 casos do novo coronavírus e não há dados de mortes. O bloqueio "impede o fluxo de suprimentos médicos, equipa e ajuda humanitária fundamental. É necessária uma pressão internacional urgente para que a vida em Gaza seja viável e digna. O cerco de Israel deve terminar", acrescenta a carta.