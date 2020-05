No próximo sábado, 23 de maio, irá decorrer através da plataforma Zoom (de videochamadas), o ¼ FEST: De Quarto em Quarto, o primeiro festival virtual com três salas simultâneas - um lounge, 16 horas de programação e mais de 40 artistas convidados do Brasil e de Portugal com "o objetivo de aproximar sítios diferentes e pessoas por meio da interactividade".

O festival tem início marcado para as 19h00 do dia 23 e deverá terminar às 11h00 do dia 24. Os bilhetes estão disponíveis para compra através da plataforma brasileira Sympla e custam pouco menos do que dois - todo o valor de venda será partilhado entre os colaboradores do evento, como artistas e produtores. Todas as informações serão divulgadas pelo Instagram do colectivo (@umquartoclub).

Criado em março deste ano, em Lisboa, durante a quarentena, o Colectivo artístico ¼ Club iniciou as suas actividades online e já realizou sete "web parties com artistas de diversas localidades e duas Talks sobre o futuro da arte e do entretenimento com a COVID-19".