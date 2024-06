O projeto brasileiro de rock eletrónico Anvil FX atua em Lisboa depois da estreia em Portugal no Serralves em Festa, no Porto, na semana passada.

A banda paulista apresenta-se no Lounge, esta sexta-feira, 7 de junho, a partir das 21h30, num concerto de entrada livre. As portas do espaço do Cais do Sodré abrem às 21h00 e a noite contará ainda com um DJ set de Mário Valente, a partir das 23h00.

As letras dos Anvil FX, maioritariamente em português, "inspiram-se nas correntes do minimalismo e poesia concreta brasileira, abordando temas sensíveis como política, feminismo, direitos humanos e envelhecimento", descreve o Lounge. "A sua música é marcada por um experimentalismo distinto em cada faixa, misturando várias influências que resultam numa experiência catártica e arrepiante nos seus espetáculos ao vivo", acrescenta.

"Estado de Choque", editado em 2022, é o álbum mais recente do projeto que divulgou este mês o EP "Mulher Elefante".