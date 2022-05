Segundo os dados do Spotify, o tema escolhido para representar Itália em 2022, "Brividi", de Mahmood e BLANCO, tem atualmente cinco vezes mais reproduções que "Hold Me", de Cornelia Jakobs, da Suécia, que está em segundo lugar, sendo que o pódio encerra com "De Deipte", de S10, a música da Holanda.

Com a exceção da música escolhida para representar cada país, "Brivid" é a música mais ouvida em 28 dos 40 países que participam no Festival Eurovisão da Canção em Turim. Apenas quatro países - Espanha, Luxemburgo, Israel e Irlanda - ganharam duas vezes consecutivas, com a Irlanda a conseguir vencer três vezes entre 1992 e 1994.

A canção que vai representar Portugal, “saudade, saudade”, de MARO, teve um crescimento exponencial desde o anúncio da vitória no Festival da Canção, tendo crescido mais de 1000% e já ultrapassou os dois milhões de streams. De acordo com os dados do Spotify sobre as músicas que participam no festival da Eurovisão com mais streams, “saudade, saudade” encontra-se em 12.º lugar, o que deverá garantir um lugar na final em Turim, a 14 de maio.

Em comunicado, o Spotify relembra ainda os favoritos das edições anteriores da Eurovisão, onde se destaca "Amar Pelos Dois", de Salvador Sobral, com 88% dos streams em 2021 a virem do estrangeiro, de países como Espanha ou Holanda. Já "Arcade", de Duncan Lawrence, vencedor holandês da edição de 2019, obteve mais streams entre abril de 2021 e março de 2022 do que "Zitti e buoni", dos Måneskin, vencedores da última edição.

As 15 músicas mais ouvidas a nível mundial na edição deste ano da Eurovisão:

As 15 músicas mais ouvidas em Portugal na edição deste ano da Eurovisão: