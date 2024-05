A contagem decrescente para o Festival Eurovisão da Canção 2024 já começou e o Spotify revelou os artistas que, de acordo com os streams na plataforma do mês passado, são mais populares e têm mais hipóteses de vencer a nova edição do concurso.

Os novos dados de streaming do Spotify sugerem que o artista holandês Joost, com a sua canção pop, “Europapa”, pode ser o vencedor do Festival Eurovisão da Canção deste ano - reunindo o maior número de reproduções na plataforma a nível mundial.

Em segundo lugar, pelo segundo ano consecutivo, está a participação italiana, que este ano é representada pela cantora e compositora Angelina Mango, com a canção “La Noia”, e a dupla sueca de dance-pop do país anfitrião Marcus & Martinus, com “Unforgettable”, está em terceiro lugar.

O cenário em Portugal é semelhante, embora a participante nacional, iolanda, com “Grito”, ocupe o primeiro lugar entre os streams locais, seguida da Itália e dos Países Baixos. A canção portuguesa está atualmente na 31.ª posição das mais ouvidas no Spotify a nível mundial.

Depois de Portugal, os países que mais ouvem o tema de Iolanda são Espanha, Reino Unido, Holanda e Alemanha.

Streams dos vencedores do Festival Eurovisão da Canção cresceram mais de 900% no Spotify na última década

Após a vitória da suceca Loreen na edição do ano passado, a artista foi catapultada para o estrelato internacional, com as reproduções de toda a sua discografia a aumentarem mais de 600% desde maio de 2023.

Através da análise dos dados dos vencedores do Festival Eurovisão da Canção na última década, em média, os fluxos dos artistas aumentaram mais de 900% após a sua atuação vencedora.

Por exemplo, Salvador Sobral, o candidato português em 2017, registou um aumento impressionante de 1793% nos fluxos globais após a sua vitória na Eurovisão-

As canções mais ouvidas em todo o mundo para a edição de 2024 da Eurovisão (1-29 de abril de 2024):

As canções mais ouvidas em Portugal para a edição de 2024 da Eurovisão (1-29 de abril de 2024):