O Corvo, anti-herói lisboeta criado por Luís Louro, celebra 30 anos em 2024. O aniversário de uma das personagens mais emblemáticas da banda desenhada nacional é festejado em dose dupla: primeiro, com "O Despertar dos Esquecidos", sétimo álbum do vigilante, editado em abril, e em breve com "O Corvinho - O Menino que queria ser Herói", livro dirigido a um público infantil que acompanha o alter ego de Vicente em criança (edição que o autor já tinha avançado em entrevista ao SAPO Mag).

Aposta da editora A Seita, a nova aventura destaca a "singeleza das histórias, adornadas pela candura do Corvinho, com um desenho cativante e cores vibrantes", assinala o comunicado de imprensa.

O lançamento, de entrada livre, decorre a 11 de outubro, a partir das 18h30, na "Sala do Rei" da Estação do Rossio, em Lisboa, tem o apoio da I.P. Infraestruturas de Portugal, S.A. e ficará a cargo do editor Francisco Lyon de Castro e de Pedro Rocha e Silva, um fã de 10 anos.

"Luís Louro traz-nos algumas histórias que contou às filhas, sobrinhos e sobrinhos-netos que revelam bem a criança que mantém dentro dele. Se quer reviver, deixar voar o seu "eu pequenino" não pode perder este livro e desfrutar da viagem encantada ao seu mundo mais precioso e recôndito. Leia o livro, leia as imagens, leia as entrelinhas, leia e faça com que os pequeninos aprendam a gostar de ler", acrescenta.

Luís Louro nasceu em Lisboa, a 14 de Junho de 1965. Fez o curso de Imagem e Comunicação Audio Visuais, na escola António Arroio.

A sua incursão na BD remonta a 1980, ano em que em parceria com Tozé Simões, criou pequenas histórias, algumas das quais viriam a ser publicadas em diversos fanzines entre 1985 e 1990.

O autor viu pela primeira vez editada uma história sua numa revista de publicação regular a 1 de Abril de 1985 - "Estupiditia II", no “Mundo de Aventuras”. Este foi o ponto de partida para as publicações que se sucederam no Diário Popular, Jornal Júnior e O Mosquito.

É no “Sábado Popular”, um suplemento do jornal Diário Popular, que estreia em outubro de 1985, a série "Jim del Mónaco", lançada em álbum em 1986, pela Editorial Futura, que publicou quatro títulos, a preto e branco.

Paralelamente, e ainda em 1989, a parceria Louro & Simões estreou-se na Edições Asa, onde é lançado o primeiro álbum da série "Roques & Folque" (que conta com três títulos).

É a Edições Asa que retoma, em 1991, a série "Jim Del Mónaco", publicando até 1993 sete álbuns a cores.

A partir de 1994, Luís Louro inicia a sua carreira a solo (desenhador, argumentista e colorista) com "O Corvo", "Alice" (1995) e "Coração de Papel" (1997), também com a Edições Asa.

"Cogito Ego Sum I" (2000) sai pela Meribérica e "Cogito Ego Sum II" (2001) pela "Booktree".

O percurso a solo foi esporadicamente pontuado por colaborações com alguns argumentistas - Rui Zink em "O Halo Casto" (2000), Edições Asa; João Lameiras e João R. Santos, "Eden 2.0" (2002), Booktree; Rosa Lobato de Faria, "ABC das Coisas Mágicas" (2004), Edições Asa; e Nuno Markl, "O Corvo – Laços de Família" (2007), Edições Asa.

Em 2004 lança ainda "Fadas Láureas" com a Prime Books.

Depois de um interregno de alguns anos, surgem dois novos títulos da série "Jim del Mónaco", "O Cemitério dos Elefantes" (2015) e "Ladrões do Tempo" (2017), a que se seguem "Watchers" (dois álbuns publicados em 2018) e "Sentinel" (dois álbuns editados em 2019), também com as Edições Asa.

Em 2020 regressa com "O Corvo IV–Inconsciência Tranquila", na Ala dos Livros, e publica "O Universo Negro" (um conjunto de histórias curtas, anteriores a "Jim del Mónaco" e em parceria com Tozé Simões, baseadas numa linha de um real impossível) com a editora Escorpião Azul.

Publica, um livro de tiras humorísticas, com uma forte componente de crítica social, sobre a realidade da pandemia "Os Covidiotas" e "O Corvo V - Inimigos Íntimos", em 2021 (Ala dos Livros).

"Os Covidiotas – Segunda Vaga" (o seu álbum mais extenso até à data) e "Dante" (uma viagem a um mundo de fantasia, inspirado no clássico da Divina Comédia ) são ambos publicados em 2022, bem como a reedição de luxo de "Alice - na cidade das maravilhas" comemorativa dos 25 anos da icónica obra, pela Ala dos Livros.

Em 2023 reedita "O Corvo III – Laços de Familia" e prossegue a série do seu herói com "O Corvo VI – O Silêncio dos indecentes" (Ala dos Livros).