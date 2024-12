Joana Marques esgotou várias datas no MEO Arena, em Lisboa, e no Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, com "Desconfia", o "maior evento de desmotivação do mundo". Agora, o espetáculo poderá ser visto em streaming, em desconfia.pt.

"Depois de MEO Arena e Super Bock Arena, o 'Desconfia' chega a todo o país (e ao mundo), agora em streaming, em desconfia.pt. Para quem não teve oportunidade de ver, para quem viu mas precisa de rever porque não apanhou tudo à primeira (tal a densidade), ou para quem queira oferecer uma dose de desmotivação a um amigo, como presente de Natal", escreveu a humorista na sua conta no Instagram.

O espetáculo conta com a participação especial de Éder, Madalena Abecasis, Mafalda Ribeiro, Ricardo Araújo Pereira, Sara Norte, Sónia Tavares e Vasco Pereira Coutinho. "Na qualidade de coach de baixa performance, garanto que atingirás a tua pior versão. Resultados ao fim de duas horas, no máximo", brincou a humorista.

"Desconfia" pode ser visto online por 12,50 euros. Depois da compra, o espetáculo fica disponível durante 48 horas.