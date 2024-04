Depois de esgotar as duas primeiras datas de "Desconfia" no Porto, Joana Marques anunciou um terceiro espetáculo na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota. Além de 31 de maio e da sessão das 21h30 a 1 de junho, a humorista vai subir a palco no segundo dia, às 16h30.

"Já não sei que vos diga. Pelos vistos as pessoas estão sedentas de desmotivação. Nova sessão de 'Desconfia' no Porto. Dia 1 de junho às 16h30, na Super Bock Arena. Bilhetes à venda à hora do costume. Já se tornou um hábito, não é?", escreveu a humorista nas redes sociais.

Os bilhetes para a sessão extra serão colocados à venda esta quinta-feira, dia 11 de abril, às 20h00, na MEO Blueticket e lojas MEO.

Os preços dos bilhetes para "Desconfia" variam entre os 20 euros (Balcão 2 e Mobilidade Reduzida - sem lugar marcado) e os 45 euros (plateia VIP). Já os bilhetes para a Plateia A têm o valor de 40 euros (lugar marcado).

As entradas para Balcão 0 custam 35 euros e para o Balcão 1 podem ser adquiridas por 27 euros.