Várias pessoas alegadamente envolvidas na morte de Matthew Perry foram detidas nos EUA, segundo o site TMZ.

O ator de "Friends" morreu em Los Angeles em outubro do ano passado na sequência de uma overdose de cetamina e o caso tem sido investigado pela polícia da cidade norte-americana.

De acordo com o TMZ, foram detidos pelo menos um médico e vários traficantes traficantes que terão ajudado a entregar a droga a Perry. As detenções ocorreram após a polícia ter confiscado computadores, telemóveis e outros equipamentos eletrónicos.

Em dezembro de 2023, o Departamento Médico Legista do Condado de Los Angeles concluiu que o ator, de 54 anos, morreu devido aos efeitos agudos do uso de cetamina como analgésico. O relatório da autópsia adiantou ainda que Perry também se afogou "na parte aquecida da piscina", mas esse foi um fator secundário da sua morte, em 28 de outubro, considerada acidental.

O relatório diz ainda que a doença arterial coronária e buprenorfina usada para tratar transtornos por uso de opioides também contribuíram.

Perry foi declarado morto após ser encontrado inconsciente em sua casa, na zona de Pacific Palisades, em Los Angeles. A autópsia foi realizada no dia seguinte.

A cetamina é utilizada tanto de forma recreativa como por médicos como analgésico e para tratar a depressão e o stresse pós-traumático. Perry recebera infusões da substância para tratar a depressão e a ansiedade, indicou o departamento forense.

De acordo com a investigação do caso, "o seu último tratamento fora uma semana e meia antes da sua morte, e a cetamina no seu sistema ao falecer não poderia ser de essa infusão, devido ao facto de que a cetamina permanece no corpo de três a quatro horas".

Perry era conhecido mundialmente pela sua interpretação do sarcástico Chandler Bing em "Friends", a popular série de comédia que durou 10 temporadas entre 1994 e 2004.

A série catapultou a carreira do ator, que nos bastidores lidou durante anos com várias dependências e graves problemas de saúde.

Na sua biografia, publicada em 2022, detalhou a sua luta contra os vícios e as suas reiteradas peregrinações por clínicas de reabilitação. Perry contou no livro que, às vezes, usava cetamina diariamente.

O ator permanecera sóbrio durante os últimos 19 meses, de acordo com os depoimentos ouvidos pelos responsáveis pela investigação da sua morte.