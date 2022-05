Elida Almeida atua no dia 3 de junho em Setúbal e no dia 9 do mesmo mês em Lisboa, no âmbito da digressão que arrancou no dia 14 de maio com um concerto em Providence, nos Estados Unidos, de acordo com o agenciamento da artista, num comunicado hoje divulgado.

A digressão, “com mais datas a anunciar brevemente”, inclui também datas em Cabo Verde, nos Países Baixos, no Reino Unido, em França, na Alemanha, na Bélgica e na Suíça.

Elida Almeida está a terminar um novo álbum, “Mulata”, o quarto da carreira, com o qual “pretende espelhar precisamente a mistura que este disco apresenta, o encontro de etnias e de diferentes culturas bem patente em cada faixa”.

“Vamos ter um bocadinho do mundo dentro do ‘Mulata’. Um álbum do mundo e para o mundo”, afirmou a cantora, citada no comunicado, sobre o álbum, com data de edição prevista para outubro deste ano.

O primeiro single de “Mulata”, “Mau Menino”, um dueto com Jimmy P, já está disponível nas plataformas digitais.

O agenciamento de Elida Almeida recorda que a artista “deu-se a conhecer ao mundo em 2014, depois de o produtor José da Silva, responsável pela editora discográfica Lusafrica, casa de nomes grandes da música de Cabo Verde, como Cesária Évora e Mário Lúcio, a descobrir pelos bares da Praia e perceber rapidamente que as suas histórias eram demasiado importantes para não serem ouvidas pelo mundo”.

O álbum de estreia de Elida Almeida, “Ora doci ora margos” foi editado em 2015. Seguiram-se “Kebrada” (2017) e “Gerasonobu” (2020).