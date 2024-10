“Sinister Grift”, o novo álbum a solo do músico dos Animal Collective, é editado a 28 de fevereiro pela Domino Records, segundo comunicado da editora.

O álbum foi gravado no Estúdio Campo, de Noah Lennox, em Lisboa, cidade onde está radicado há 20 anos, e foi coproduzido com Josh Dibb, um dos seus parceiros nos Animal Collective.

O anúncio do novo álbum, o sétimo de Noah Lennox enquanto Panda Bear, veio acompanhado de várias datas de uma digressão que inclui concertos na Europa e nos Estados Unidos, alguns dos quais com Toro y Moi.

A digressão inclui seis datas em Portugal, três das quais ainda este ano e as restantes em 2025.

A 4 de dezembro, o músico atua em Coimbra, no Salão Brazil, a 7 de dezembro no Porto, no Plano B, e a 8 de dezembro em Lisboa, na ZDB.

Em 2025, Panda Bear tem concertos agendados em Lisboa, no Capitólio, no dia 20 de março, em Braga, no Theatro Circo, a 21 de março, e em Faro, no Teatro das Figuras, a 28 de março.

“Sinister Grift” é o primeiro álbum de originais de Panda Bear a solo desde 2019, ano em que editou “Buoys”.

Em 2022, o músico editou “Reset”, em parceria com o britânico Sonic Boom (Peter Kember), a viver em Portugal desde 2017.