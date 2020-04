O passatempo #UmaBibliotecaUmLeitor, que tem como objetivo eleger o livro preferido dos leitores portugueses, visa celebrar o Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor, que se assinala em 23 de abril, e é uma iniciativa da DGLAB para envolver as bibliotecas públicas e os seus utilizadores.

De acordo com informação da DGLAB, as 303 bibliotecas públicas de todo o país foram convidadas a enviar as suas sugestões de leitura, a partir das quais foi possível criar uma lista com mais de 150 títulos.

De entre os livros mais sugeridos pelas bibliotecas de todo o país, foram identificados os 10 livros mais referidos, destinados ao público adulto e ao público infantil.

É a partir dessas duas listas de dez livros cada (uma de livros para adultos e outra de livros infantis), que será feita a votação – em que os concorrentes votam no seu livro favorito - e escolhidos aleatoriamente os vencedores: um leitor e uma biblioteca em cada uma das categorias.