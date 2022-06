O espetáculo "Discodrama", segundo um comunicado da promotora, “será uma celebração dividida em três atos”.

“Flora”, o álbum de estreia de Moullinex (Luís Clara Gomes), “terá passagem obrigatória no primeiro ato: a celebrar 10 anos, junta ecos do ‘disco’ dos anos 70, da ‘pop’ dos anos 80 e salpicos de ‘r&b’ em temas como ‘Deja Vú’, ‘Sunflare’ ou ‘Take My Pain Away’”.

O segundo ato do espetáculo será “uma viagem de introspeção que liga a ciência à pista de dança, marcado pelo trabalho discográfico mais recente ‘Requiem for Empathy’ [editado em abril do ano passado] e que vem confirmar a sua enorme versatilidade e subtileza como produtor multifacetado”.

No terceiro, e último ato, será revelada “a camada mais profunda da personalidade de Moullinex, que as colaborações ao longo dos anos foram aos poucos desvendando, escolhendo o formato DJ sets com convidados especiais para encerrar ‘Discodrama’, num verdadeiro tributo à amizade, às intersecções musicais e à partilha do mesmo amor pela pista de dança”.