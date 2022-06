A promotora Everything is New, numa conferência de imprensa, hoje em Oeiras, anunciou uma série de nomes de artistas e bandas que encerram vários dos palcos do festival, que este ano decorre entre 6 e 9 de julho, no Passeio Marítimo de Algés.

“DJ Vibe presents Paradise Called Portugal”, com 12 horas de música nos discos de Luís Leite, Mário Roque, Vanessa Kokeshi, Diana Oliveira, Temudo, Bessone & Fragoso e Stckman, é um dos destaques do palco Clubbing. Segundo a promotora, trata-se de “uma viagem que conta a história e enaltece o legado de um conjunto de aventureiros pioneiros que mudaram o panorama da música eletrónica” em Portugal, “criando o presente que hoje todos dançam”.

O Palco Clubbing fica fechado com Noon Soho e Tyrolyro, no dia 7. Já o cartaz do Palco Heineken fica completo com Lefty, Guy Aly, Três Tristes Tigres, Alta Avenue, Los Invaders e Tourjets.

A edição deste ano do NOS Alive, que não se realizou nos últimos dois anos devido à pandemia da COVID-19, inclui as atuações de alt-J, Caribou, Celeste, Da Weasel, Dino D’Santiago, Florence + The Machine, Fontaines D.C., Glass Animals, HAIM, Imagine Dragons, Jorja Smith, Jungle, M.I.A., Manel Cruz, Metallica, Os Quatro e Meia, Parcels, Phoebe Bridgers, Royal Blood, St. Vincent, Stromae, Stormzy, The Strokes e The War On Drugs.