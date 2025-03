A Match Attack, agências musical portuguesa, volta a tomar de assalto a curadoria do WTF Clubbing do NOS Alive. No dia 11 de julho, o palco do festival vai receber Capicua, DJ Boring, Klin Klop (Live), Logic1000, Macacos do Chinês, Máximo, Mike11 e Von Di.

Os artistas "vão ser os protagonistas do segundo dia do WTF Clubbing, com DJ sets inesquecíveis e atuações ao vivo que prometem ser marcantes", destaca a organização.

A edição de 2025 do NOS Alive está marcada para os dias 10, 11 e 12 de julho no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

Artistas já confirmados: A-Trak, Amyl and The Sniffers, Artemas, Barry Can't Swim, Benson Boone, The Bloody Beetroots, Bright Eyes, Capicua, Chloé Robinson, CMAT, Dead Poet Society, DJ Boring, Erol Alkan, FINNEAS, Future Islands, girl in red, Glass Animals, Justice, Kings of Leon, Klin Klop (Live), Logic1000, Macacos do Chinês, Mark Ambor, Máximo, Mike 11, Mother Mother, Nine Inch Nails, Noah Kahan, NTO, Olivia Rodrigo, Papa Nugs, Parov Stelar, Riordan, Sam Fender, Sammy Virji, St.Vincent, The Backseat Lovers, The Teskey Brothers e Von Di.