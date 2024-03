Jüra é a mais recente confirmação para o palco WTF Clubbing do NOS Alive. A cantora atua no festival a 12 de julho, no mesmo dia com nomes como Dua Lipa, Tyla, Aurora, Floating Points, Gloria Groove, Larkin Poe, Michael Kiwanuka, Nathaniel Rateliff & the Night Sweats, T-Rex, The Heavy e Tourist.

No Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, a artista vai apresentar o seu novo álbum, "sortaminha".

"'Sortaminha' é o muito aguardado grande trabalho de estreia de Jüra que junta Pop, o R&B, Hip Hop e outras sonoridades urbanas, onde vive, respira e se inspira e que será apresentado dia 12 de julho no palco WTF Clubbing do NOS Alive'24", frisa. a organização em comunicado.

O evento regressa nos dias 11, 12 e 13 de julho de 2024 ao Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

Artistas confirmados: Alec Benjamin, Arcade Fire, AURORA, Benjamin Clementine, Black Pumas, Dua Lipa, Floating Points, Gloria Groove, Jessie Ware, Jüra, Kenya Grace, Khruangbin, Larkin Poe, Michael Kiwanuka, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, Nothing But Thieves, Pearl Jam, Sum 41, T-Rex, The Breeders, The Cat Empire, The Heavy, The Smashing Pumpkins, Tourist, Tyla e Unknown Mortal Orchestra.