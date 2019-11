Gregório Duvivier esteve à conversa com o SAPO Mag antes de estrear o seu monólogo "Sísifo", que interliga a mitologia grega aos absurdos do quotidiano, do mundo digital e da política brasileira.

O humorista, conhecido em Portugal como integrante do "Porta dos Fundos", trouxe à terra lusitana a digressão do seu novo espetáculo, que conquistou o Brasil. Duvivier escreveu o monólogo ao lado de Vinícius Calderoni, que também é coautor e diretor da peça. A estreia aconteceu esta quinta-feira, dia 28 de novembro, no Tivoli BBVA. A peça vai agora passar por Braga (30 de novembro– Espaço Vita), Caldas da Rainha (1 de dezembro – Centro Cultural e de Congressos), Porto (2 de dezembro – Teatro Sá da Bandeira ), Estarreja (3 de dezembro– Cineteatro de Estarreja) e regressará novamente à capital no dia 4 de dezembro. Veja o vídeo: