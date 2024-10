Gregório Duvivier regressa aos palcos portugueses com "O Céu da Língua". O ator e humorista brasileiro vai subir ao Teatro Aberto, em Lisboa, de 14 de novembro a 1 de dezembro. A 1 e 2 de dezembro, é a vez do Teatro Sá da Bandeira, no Porto, receber o espetáculo.

"Gregório Duvivier tem na língua portuguesa não somente uma pátria, mas uma obsessão. Ou, como dizem os jovens, um hiperfoco", destaca o comunicado.

As minúcias da língua já foram exploradas em vídeos do Porta dos Fundos, entrevistas que se tornaram virais e também um espetáculo com Ricardo Araújo Pereira: "Um Português e um Brasileiro Entram Num Bar". Agora, Gregório vai além e debruça-se, sozinho no palco, sobre as infinitas possibilidades da língua - não somente portuguesa, mas da linguagem em geral.

O espetáculo "O Céu da Língua" mistura stand up comedy com poesia falada e uma dramaturgia que costura tudo. Dirigido pela atriz Luciana Paes, o brasileiro "descobre o poder da fala e lembra-nos que o homem, nada mais é do que um macaco que fala - e todas as outras diferenças derivam disso. Para entendermos a humanidade: vamos começar do princípio: o Verbo".