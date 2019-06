Inspirado nos ambientes de carnival, o MOCHE Land promete animar o MEO Sudoeste, que regressa à Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, de 7 a 10 de agosto.

"O MOCHE Ring vai continuar a ser palco dos maiores confrontos sonoros do festival, um marco incontornável da última edição, crescendo em dimensão e recebendo as festas temáticas mais badaladas da atualidade: I Love Baile Funk, Revenge of the Millennium, Swag On e Turb’Ó Baile, com convidados especiais e muitas surpresas", avança a organização em comunicado.

Um dos destaques serão as noites I Love Baile Funk, as "festas mais intensas que convocam para a pista de dança diversos géneros musicais urbanos". A noite I Love Baile Funk no MOCHE Ring vai contar com os convidados No Maka.

Dos mesmos criadores da Revenge of the 90s, surge agora um twist para a geração millennial. "Quem se lembra de Nelly, de Akon, de Avril Lavigne, das Destiny's Child, de Sean Paul, de Eminem e, de ainda tantos outros que inspiraram esta geração, está convidado a relembrar os anos 2000, nesta experiência alucinante que vai apelar aos festivaleiros, num show carregado de conffetis, ofertas, muitas surpresas e acima de tudo muita emoção. Na noite Revenge of the Millennium, o MEO Sudoeste vai poder contar ainda com a presença das míticas Nonstop", avança a organização.

O palco vai ainda receber o Swag On, uma festa que celebra o hip hop e o r&b, onde se vai poder ouvir alguns dos temas mais quentes e também alguns clássicos destes géneros e ainda, ragga, dancehall e trap.

Por último, o MOCHE Ring irá receber o Turb'Ó Baile. "O Turb'Ó Baile nasce para homenagear as raízes rurais, as melodias fáceis de acompanhar e que 'ficam no ouvido'. Espera-se uma noite inesquecível, com convidados surpresa muito especiais e perfeitamente identificados com este espírito de baile", avança a organização em comunicado.