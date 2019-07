O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no passado sábado que vai responder pessoalmente em nome do rapper norte-americano ASAP Rocky, detido na Suécia depois uma briga no dia 30 de junho.

No Twitter, Trump revelou que conversou com Stefan Lofven, primeiro-ministro sueco, que garantiu que o cantor teria um acordo justo. "Assegurei que ASAP não fugiria e ofereci-me para responder pessoalmente como garantia pela sua fiança, ou uma alternativa", escreveu Trump.

Na Suécia, no entanto, não existe a possibilidade de ser libertado sob pagamento de fiança.

Seguidores do cantor, outros artistas e membros do Congresso pediram a libertação do rapper de 30 anos, cujo nome real é Rakim Mayer.