O arranque da sétima edição fica a cargo dos Dead Combo, que se apresentam na Associação de Moradores da Pasteleira Torres Vermelhas no âmbito da digressão que marca o fim da banda.

Da programação para 2020, em abril, destaque o espetáculo JP Simões & Amigos “Canções de José Mário Branco e outras Cantigas de Abril”, que sobe ao palco no dia 25.

O cantor, compositor, letrista, contista e dramaturgo, apresenta um espetáculo especial para o 25 de Abril onde, acompanhado por uma banda criada para a ocasião, irá interpretar músicas de sua autoria e ainda explorar outras cantigas de Abril e não só, destacando-se uma homenagem a José Mário Branco.

Em julho, destaque ainda para o projeto "Cozinha (s)", criado pelo Teatro Experimental do Porto (TEP), com direção artística de Catarina Barros, que se associa a diversos momentos musicais ao longo da programação do Cultura em Expansão, colocando em cena cinco criadores diferentes.

Partindo de um cenário que é uma cozinha completamente funcional e móvel, irão ocupar o espaço, à vez, e nele criar pequenos espetáculos originais. O projeto, que sobe ao palco na Associação de moradores do Bairro Social da Pasteleira - Previdência/Torres, culmina com um espetáculo que junta os cinco monólogos no Parque da Pasteleira.

Destaque ainda para o espetáculo de rua "O Sete Pecados Mortais", de Ricardo Alves, que resulta da colaboração entre o Teatro da Palmilha Dentada e o Teatro Independente de Paranhos, em cena nos dias 03, 09 e 10 de julho.

O Cultura em Expansão deste ano conta ainda com a iniciativa “Campanhã é a minha Casa”, um projeto colaborativo que acontece nos dias 17 de julho, 28 de agosto e 25 de setembro, e que pretende aproximar a freguesia de Campanhã ao grande ecrã.

Os moradores da freguesia serão desafiados a partilharem as suas coleções de filmes e registos de família que servirão de base à realização de três curtas-metragens pelos realizadores Cláudia Varejão, Edgar Pêra e Sónia Amen.

Já no dia 9 de outubro, Vera Mantero apresenta dois dos solos que marcaram uma carreira com mais de três décadas.

Da programação definida para o mês de novembro destaque para "Guanche”, um cine-concerto de The Legendary Tigerman e Pedro Maia, com Íris Cayatte, que parte do filme homónimo que retrata uma viagem que começa no alto da Ilha da Madeira e termina no Oceano Atlântico.