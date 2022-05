Nos dias 1, 2 e 3 de setembro, o MEO Kalorama estreia-se no Parque da Bela Vista, em Lisboa. A pouco mais de três meses, o festival anunciou novos nomes do cartaz e revelou que o MEO é o patrocinador principal e naming sponsor.

Esta terça-feira, dia 17 de maio, a organização do festival anunciou 11 novos artistas no seu cartaz. No último dia, a 3 de setembro, os Disclosure prometem fazer a festa no Parque da Bela Vista.

Já um dia antes, a 2 de setembro, é a vez de Jessie Ware brindar o público com o seu dancehall eletrizante. No mesmo dia, também sobem a palco, diretamente de Liverpool, os Crawlers.

No primeiro dia do festival, abrem-se alas para o norte-americano Jake Shears, frontman dos Scissor Sisters que, e para Marina Sena, considerada uma das novas grandes estrelas da música brasileira.

Tó Trips e João Doce, com o projeto Club Makumba (3 de setembro), Bruno Pernadas (2 de setembro), D’Alva (1 de setembro), Fred Ferreira (2 de setembro), Golden Slumbers (2 de setembro) e Xinobi (1 de setembro) também vão passar pelo festival.

Os novos artistas juntam-se, assim, aos nomes previamente anunciados - entre os quais estão Arctic Monkeys, The Chemical Brothers, Kraftwerk, Chet Faker, Bonobo, James Blake e Róisín Murphy.

"O MEO KALORAMA junta em si três conceitos indissociáveis da atuação do MEO desde a sua génese: música, arte e sustentabilidade. O apoio e contributo que o MEO tem vindo a realizar nestes territórios nos últimos anos, concretiza a forma de estar da marca, enquanto marca preferida dos portugueses. Tal como a tecnologia, a música une pessoas, cria e fortalece laços, estabelece ligações e transmite emoções", frisa João Epifânio, CSO B2C da Altice Portugal.

A partir de 26 de maio os bilhetes diários para o MEO Kalorama vão estar disponíveis, pelo valor de 61 euros (mais taxas), em seetickets.pt, meokalorama.pt e nos locais habituais. Mas para quem quiser garantir desde já o seu lugar, a pré-venda arranca já no dia 19 de maio, em exclusivo nas lojas MEO de todo o país, e além do bilhete inclui uma t-shirt oficial do festival.

Para além dos bilhetes diários, os festivaleiros podem ainda adquirir packs para os três dias do festival.

CARTAZ JÁ CONFIRMADO

1 de setembro

The Chemical Brothers | Kraftwerk | Moderat | Bomba Estéreo | Jake Shears | James Blake | Marina Sena | Rodrigo Leão Cinema Project | Years & Years | Fred | D’Alva | Xinobi Live

2 de setembro

Arctic Monkeys | Bonobo | Jessie Ware | Róisín Murphy | Blossoms | Bruno Pernadas | The Legendary Tigerman | Alice Phoebe Lou | Crawlers | Golden Slumbers | The Latums

3 de setembro

Disclosure | Chet Faker | Ornatos Violeta | Meute | Peaches | Club Makumba

E muito mais.