Dubio feat. +351, Luiz Caracol & Gus Liberdade, Judas, Kady, Elisa Rodrigues, Cláudio Frank, Tomás Luzia e Jimmy P subiram ao palco da segunda semifinal do Festival da Canção, da RTP. A segunda ronda do concurso decorreu este sábado, dia 29 de fevereiro, no Estúdio 1 da RTP, em Lisboa.

Nas redes sociais, os espectadores foram comentado as várias canções. A atuação de Jimmy P e de Judas foram duas das mais comentadas no Twitter.

Veja algumas da reações: