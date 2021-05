O britânico Douglas Dare regressou aos discos no ano passado com o lançamento do seu terceiro álbum, "Milkteeth". Esta semana, o cantautor viaja até Portugal para apresentar os novos temas ao vivo.

Esta quarta-feira, dia 5 de maio, Douglas Dare sobe ao palco do Teatro Municipal de Vila Real e no seguinte atua no Teatro Municipal da Guarda. Já na sexta-feira, 7 de maio, o músico atua no Centro de Artes e Espectáculo de Portalegre, terminando a sua digressão por Portugal no Laboratório das Artes - Teatro Vista Alegre, em Ílhavo, a 8 de maio.

"Cada vez mais confiante e confortável com a sua identidade, Douglas Dare criou em 'Milkteeth' o seu disco mais íntimo onde nos confessa de uma forma minimal todas as alegrias e tristezas de uma juventude", frisa a promotora em comunicado.