Três anos depois de "sete fontes", inteiramente composto ao piano, Homem em Catarse (Afonso Dorido) lançou "catarse natural". O músico vai apresentar o novo álbum, que combina folk, shoegaze, pós-fado e world mus, em Bragança, Chaves, Lisboa e Porto.

O novo disco conta com os singles "O tempo vem atrás de nós", "Hipoteca" e "Gueto da Paz". "Do instrumental às canções de intervenção, das paisagens sonoras às mensagens mais ou menos implícitas, das viagens planantes a refrões concisos e objectivos. Para além de multi-instrumentista, Homem em Catarse afirma-se, mais do que nunca, como escritor de canções", destaca o comunicado.

Para o quarto disco, Homem em Catarse trabalhou com Nuno Prata (Ornatos Violeta, Cara de Espelho), Luca Argel, Sara Yasmine (Sopa de Pedra, Retimbrar), Miguel Ramos (colaborador de Jorge Palma e Manel Cruz), Nuno Rancho, Ruca Lacerda (Pluto, Mão Morta) e Ivo Correia (indignu).

Em outubro e novembro, o artista vai apresentar o disco ao vivo. O primeiro concerto está marcado para o dia 16 de outubro no Teatro Municipal de Bragança.

DATAS DOS CONCERTOS:

16 de outubro - Teatro Municipal, Bragança

18 de outubro - Festival Bilhó, Chaves

19 de novembro - Musicbox, Lisboa

8 de novembro - Maus Hábitos, Porto