Dua Lipa atua na Altice Forum Braga no domingo, dia 5 de junho, e no dia seguinte, 6 de junho, sobe ao palco da Altice Arena, em Lisboa. A artista britânica arrancou a "Future Nostalgia Tour" em fevereiro, em Miami. A digressão chegou à Europa em abril - o primeiro concerto decorreu em Manchester.

Ao longo da digressão pela Europa, a cantora tem apostado no mesmo alinhamento. "Physical", "New Rules" e "Love Again" abrem os concertos da "Future Nostalgia Tour".

ALINHAMENTO:

* Physical

* New Rules

* Love Again

* Cool

* Pretty Please

* Break My Heart

* Be the One

* We're Good

* Good in Bed

* Fever

* Boys Will Be Boys

* One Kiss

* Electricity

* Hallucinate

* Cold Heart

* Levitating

* Future Nostalgia

* Don't Start Now

Considerada em 2021 pela Time uma das artistas mais influentes para o futuro, Dua Lipa estreou-se em Portugal no MEO Sudoeste, em agosto de 2017. No mesmo ano, a britânica editou o seu álbum de estreia, que contou com single como "Be The One", "IDGAF", "Hotter Than Hell" e "New Rules".

Em 2018 faz história ao ser a primeira artista feminina a receber cinco nomeações aos BRIT Awards, ganhando nas categorias de British Breakthrough Act e Melhor Artista Feminina a Solo. No início do ano seguinte, venceu o Grammy de Melhor Nova Artista e Melhor Gravação Dance com "Electricity".

Em 2020, Dua Lipa editou "Future Nostalgia", disco aclamado pela crítica e nomeado para seis Grammy Awards, incluíndo o de Álbum do Ano.

Já em 2021, a cantora tornou-se na primeira artista feminina na história do Spotify a ter dois álbuns com mais de cinco mil milhões de streams, sendo que o seu primeiro álbum, "Dua Lipa", é o disco mais ouvido de uma artista feminina na história da plataforma.