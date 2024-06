Dua Lipa arrancou esta quarta-feira, dia 6 de junho, a digressão "Radical Optimism". A cantora subiu ao palco do Waldbühne em Berlim, na Alemanha, e apresentou ao vivo as canções do seu mais recente álbum e recordou alguns dos temas mais populares da sua carreira.

A artista, que se estreia no NOS Alive em julho, arrancou o alinhamento com o single "Training Season", seguindo depois para "One Kiss", canção gravada em parceria com Calvin Harris. A festa continuou com "Illusion", "Break My Heart", e "Levitating".

Em Berlim, Dua Lipa cantou pela primeira vez ao vivo "These Walls", do disco "Radical Optimism". O alinhamento contou ainda com "Be The One", "New Rules", "Cold Heart' (com Elton John)", "Happy For You", ou "Houdini".

Dua Lipa regressa a Portugal no próximo mês. A estrela pop vai subir ao palco do NOS Alive, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, no dia 12 de julho.

ALINHAMENTO: